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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Ціни на нафту впали нижче $29 за барель

Вартість нафти марки Brent під час торгів на Лондонській біржі ICE станом на 8.45 опустилася до $28,28 за барель.

Тобто за два дні вона здешевшала на $2.

Падають ціни і на нафту марки WTI. Вартість квітневих ф’ючерсів опустилася на 2,4% ($3 за два дні) – до $26,65 за барель.

Як писали Факти ICTV, причиною масштабного коливання ціни на нафту став конфлікт між Росією та Саудівською Аравією.

На світовому ринку утворився надлишок нафти – Китай, який був одним з найбільших імпортерів, скоротив попит через епідемію коронавірусу.

Джерело: investing.com

Фото: Dreamstime

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