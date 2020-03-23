Коронавірус спричинить глобальну рецесію у 2020 – МВФ

Коронавірус стане причиною глобальної рецесії у 2020 році, але вже у 2021-му світова економіка відновить зростання, прогнозує директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

– Прогнози глобального зростання на 2020 рік є негативними – рецесія, щонайменше, буде такою ж серйозною, як і під час глобальної фінансової кризи, або й гірше. Але ми очікуємо відновлення у 2021 році, – заявила вона за підсумками наради з міністрами фінансів країн G20.

За її словами, економічний вплив Covid-19 буде серйозним, проте, чим швидше вдасться зупинити вірус, тим швидшим розпочнеться відновлення.

Читайте: МВФ готовий виділити на боротьбу з коронавірусом кредитів на $1 трлн

До речі, МВФ збільшить суму підтримки України у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Нагадаємо, 16 березня під час засідання уряду профільні міністерства отримали доручення підготувати лист і звернення до МВФ про надання фінансової підтримки для подолання наслідків короновірусу.

Джерело: МВФ