Як заробити під час карантину: ТОП найпопулярніших вакансій

Водії та віддалена робота – головні тренди на ринку праці з середини березня, йдеться у дайджесті OLX Робота за перший квартал 2020.

ТОП найпопулярніших вакансій:

водії;

вантажники;

продавці;

різноробочі та прибиральники;

віддалена робота (у Дніпропетровській попит зріс на 80%, у Миколаївській – на 57%, в Одеській – на 40%, у Харківській – на 106%, у Львівській – на 167%).

Читайте: Дистанційна робота – новий стандарт професійної ефективності

Зростає і кількість відгуків на вакансії з віддаленою зайнятістю під час карантину. Чого не скажеш про водіїв – кількість відгуків плавно зменшується протягом останніх двох тижнів. Хоча транспортна сфера залишається лідером і за зарплатою – водіям обіцяють 15 500 грн в місяць.

Днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українцям, які втратити роботу або не зможуть працювати через карантин, виплатять фінансову допомогу з так званого стабілізаційного фонду.