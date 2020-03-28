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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Як заробити під час карантину: ТОП найпопулярніших вакансій

Водії та віддалена робота – головні тренди на ринку праці з середини березня, йдеться у дайджесті OLX Робота за перший квартал 2020.

ТОП найпопулярніших вакансій:

  • водії;
  • вантажники;
  • продавці;
  • різноробочі та прибиральники;
  • віддалена робота (у Дніпропетровській попит зріс на 80%, у Миколаївській – на 57%, в Одеській – на 40%, у Харківській – на 106%, у Львівській – на 167%).

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ТОП найпопулярніших вакансій

Зростає і кількість відгуків на вакансії з віддаленою зайнятістю під час карантину. Чого не скажеш про водіїв – кількість відгуків плавно зменшується протягом останніх двох тижнів. Хоча транспортна сфера залишається лідером і за зарплатою – водіям обіцяють 15 500 грн в місяць.

Днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українцям, які втратити роботу або не зможуть працювати через карантин, виплатять фінансову допомогу з так званого стабілізаційного фонду.

Фото: Dreamstime

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