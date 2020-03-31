Ліків від Covid-19 не існує: АМКУ попередив рекламників про відповідальність

Недобросовісні підприємці намагаються заробити на пандемії коронавірусу і поширюють фейкову рекламу про нібито чудодійні властивості вакцин, ліків та БАДів у боротьбі з Covid-19, тому АМКУ оприлюднив обов’язкові для розгляду рекомендації виробникам ліків, рекламним холдингам та українським телеканалам.

– На жаль, ці псевдорекламні оголошення можуть ввести споживача в оману, адже, за даними ВООЗ та МОЗ, на сьогодні немає підтверджених ліків від нового коронавірусу, – йдеться в заяві.

Тому Антимонопольний комітет вимагає від рекламодавців (виробників ліків), рекламних холдингів (тих, хто створює рекламні повідомлення та/або розміщує їх у ЗМІ) та телебачення не створювати та не поширювати рекламу, яка може вводити в оману щодо здатності ліків запобігти або ж вилікувати Covid-19.

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– Нагадаємо, що введення в оману споживача є порушенням закону Про захист від недобросовісної конкуренції, – наголошується у повідомленні.

Станом на 31 березня в світі зафіксовано 787 631 випадок коронавірусу. Перше місце за кількістю інфікованих Covid-19 посідає США, де зафіксовано 164 610 випадків.

В Україні зафіксовано 549 випадків інфікування, 13 людей померло, а 8 одужали.

Джерело: АМКУ