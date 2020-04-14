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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Фора запустила доставку продуктів додому: де і як замовити

Під час карантину ще одна торгова мережа доставлятиме продукти додому – Фора вводить таку послугу через Justin у таких населених пунктах:

  • Київ;
  • Петрівська Борщагівка;
  • Софіївська Борщагівка;
  • Бровари;
  • Ірпінь;
  • Бориспіль;
  • Вишневе;
  • Вишгород;
  • Нові Петрівці;
  • Хотянівка;
  • Осещина;
  • Лісники;
  • Ходосівка;
  • Козин.

Замовлення приймаються на сайті Justin з 9.00 до 20.00, доставляються – з 10.00 до 20.00.

Читайте: Нова пошта доставлятиме продукти з Ашану

Час доставлення – до 3 годин.

Нагадаємо, з 8 квітня Нова пошта, АТБ і Rozetka до кінця карантину доставлятимуть продуктові набори всією Україною.

Вибрати і замовити продуктові набори можна на сайті Rozetka. Замовлення збирається в АТБ, а Нова пошта здійснює доставку.

Джерело: Фора

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