Фора запустила доставку продуктів додому: де і як замовити

Під час карантину ще одна торгова мережа доставлятиме продукти додому – Фора вводить таку послугу через Justin у таких населених пунктах:
- Київ;
- Петрівська Борщагівка;
- Софіївська Борщагівка;
- Бровари;
- Ірпінь;
- Бориспіль;
- Вишневе;
- Вишгород;
- Нові Петрівці;
- Хотянівка;
- Осещина;
- Лісники;
- Ходосівка;
- Козин.
Замовлення приймаються на сайті Justin з 9.00 до 20.00, доставляються – з 10.00 до 20.00.
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Час доставлення – до 3 годин.
Нагадаємо, з 8 квітня Нова пошта, АТБ і Rozetka до кінця карантину доставлятимуть продуктові набори всією Україною.
Вибрати і замовити продуктові набори можна на сайті Rozetka. Замовлення збирається в АТБ, а Нова пошта здійснює доставку.
Джерело: Фора