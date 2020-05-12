Як зростання цін на електрику вбиває промисловість та хто це має зупинити

На світових ринках ціни на електроенергію знижуються, а в Україні навпаки – зростають, і це негативно відбивається на вітчизняній промисловості. Таку думку в ефірі телеканалу ICTV висловив генеральний директор ПФК Велта Андрій Бродський.

– Відповідно, вітчизняні промислові підприємства, які є найбільшими платниками податків, втрачають конкурентоспроможність, – вважає він.

За його словами, в інших країнах влада намагається підтримати власну індустрію, для промислових інвесторів важливі оподаткування, інфраструктура і дешевизна електроенергії.

Водночас в Україні, як зазначив Бродський, держава постійно займається підвищенням вартості електроенергії.

Читайте: Тариф на електроенергію для населення залишається незмінним – Буславець

Він повідомив, що частка електроенергії в собівартості продукції Велти становить близько 25%.

– На жаль, минулого року відбулося різке зростання цін на електроенергію для промисловості, відповідно, ми втратили на зростанні собівартості. Ми сподівалися, що в цьому році цього не буде, але практика показує, що тенденція триває, – констатував Бродський.

Крім того, топ-менеджер піддав критиці пропозицію Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища займатися майнінгом криптовалют на атомних електростанціях замість виробництва дешевої електроенергії для споживачів.

– Дешева електроенергія направляється на майнінг криптовалют, який у нас законодавчо заборонений. І СБУ проводила слідчі дії, зокрема й на атомних електростанціях, які незаконно майнили криптовалюту. Тепер міністерство пропонує це ж узаконити, – зазначає він.

Крім того, Бродський закликав владу створити вільний ринок електроенергії.

– Необхідно дати свободу Енергоатому, необхідно зрівняти тарифи зеленої, теплової та атомної енергетики. Ринок повинен бути конкурентним, і державна політика в плані ціноутворення повинна бути спрямована на підтримку інвестицій, на створення нових робочих місць на підприємствах, які є платниками податків, – констатував топ-менеджер.

ТОВ ВКФ Велта з 2012 року веде видобуток і переробку титанової сировини у Кіровоградській області на Бирзулівському родовищі. Крім того, володіє ліцензією на промислову розробку Лікарівського родовища-аналога.

З 2012-го до 2019 року Велта видобула 1 млн тонн ільменіту. Загальна кількість створених робочих місць – понад 500. Велта є засновником дослідного центру Velta RD Titan, де ведуться роботи над створенням нових методів переробки титанової сировини.

Нагадаємо, нещодавно ціни на елестроенергію зросли на 46%. Факти ICTV розповідали, чому дорожчає електрика в Україні і кому це вигідно.