Нацбанк України на четвер, 14 травня, встановив офіційний курс долара на рівні 26,69 грн. Це на 11 копійок нижче у порівнянні з попереднім банківським днем (26,80 грн), тобто гривня зміцнилася щодо американської валюти.

Європейська валюта також здешевшала. Євро коштує 29,02 грн, тобто на 6 копійок менша у порівнянні з курсом на 13 травня (29,08 грн).

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Курс валют в Україні від НБУ на 14.05:

1 долар США – 26,69 грн;

1 євро – 29,02 грн;

1 польський злотий – 6,39 грн.

До слова, з 3 червня Нацбанк вводить в обіг монети номіналом 10 грн, які поступово замінять відповідні банкноти, і на цьому завершиться оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, яке триває з 2014 року.