Космос проти вірусу. Noosphere та Макс Поляков запрошують на хакатон під егідою NASA

Громадська організація Association Noosphere, ідеологом якої є український підприємець Макс Поляков, запрошує всіх охочих зробити свій внесок у боротьбу з наслідками Covid-19 на міжнародному онлайн-хакатоні під егідою NASA.

30 та 31 травня протягом 48 годин учасники з усього світу розділяться на віртуальні команди та, користуючись супутниковими даними, будуть створювати рішення для боротьби з Covid-19. Вперше космічні агентства всього світу об’єдналися та пропонують учасникам заходу свої сервіси та дані для вирішення таких завдань:

вивчення вірусу та його поширення;

вирішення проблеми на локальному рівні;

вплив вірусу на нашу планету;

економічні можливості, вплив та відновлення галузі під час і після пандемії.

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– Коронавірус ще раз показав, що планета Земля не така велика, як може здаватися. Вірус, жартуючи, долає земні відстані, географічні та соціальні. Локальне мислення втрачає свої позиції. Вірус нагадав, що мислити треба планетарно, до чого ще 100 років тому закликав Володимир Іванович Вернадський, – розповідає Ігор Григорович Ханін, професор, філософ та член правління Noosphere.

Реєстрація на хакатон активна за посиланням.

Нагадаємо, американське видання SpaceNews визнало компанію Firefly Aerospace українця Макса Полякова проривом року у космічній галузі.