На 1 червня Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 26,86 грн.

Таким чином українська гривня зміцнилася на 4 копійки щодо американської валюти.

Водночас європейська валюта здорожчала відразу на 30 копійок – з 29,62 грн до 29,92 грн.

Читайте: З початку місяця Нацбанк викупив на міжбанку близько $600 млн

Курс валют в Україні від НБУ на 1.06:

1 долар США – 26,86 грн (29 травня – 26,9 грн);

1 євро – 29,92 грн (29 травня – 29,62 грн);

1 польський злотий – 6,7 грн.

Експерти прогнозують стабільний курс долара влітку – приблизно на рівні 27грн/$, можливо, трохи вище або ж нижче.

До слова, з 3 червня НБУ вводить в обіг монети номіналом 10 грн, які з часом замінять відповідні банкноти.