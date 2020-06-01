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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро здорожчав на 30 копійок: курс валют на 1 червня

На 1 червня Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 26,86 грн.

Таким чином українська гривня зміцнилася на 4 копійки щодо американської валюти.

Водночас європейська валюта здорожчала відразу на 30 копійок – з 29,62 грн до 29,92 грн.

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Курс валют в Україні від НБУ на 1.06:

  • 1 долар США – 26,86 грн (29 травня – 26,9 грн);
  • 1 євро – 29,92 грн (29 травня – 29,62 грн);
  • 1 польський злотий – 6,7 грн.

Експерти прогнозують стабільний курс долара влітку – приблизно на рівні 27грн/$, можливо, трохи вище або ж нижче.

До слова, з 3 червня НБУ вводить в обіг монети номіналом 10 грн, які з часом замінять відповідні банкноти.

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