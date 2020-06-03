На середу, 3 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 26,79 грн за $1.

Тобто американська валюта здешевшала у порівнянні з попереднім банківським днем на 3 копійки (2 червня – 26,82 грн/$1).

Водночас національна валюта втратила позиції щодо євро. Її курс на 3 червня становить 29,91/€1. Це на 11 копійок більше, ніж 2 червня (29,8 грн/€1).

Днем раніше європейська валюта навпаки здешевшала на 12 копійок.

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Курс валют в Україні від НБУ на 3.06:

$1 – 26,79 грн;

€1 – 29,91 грн;

1 польський злотий – 6,79 грн;

10 російських рублів – 3,89.

У Мінфіні не радять чекати на зміцнення гривні до кінця 2020 року, пояснюючи це несприятливою економічною ситуацією. А те, що наразі національна валюта відносно стабільна, – це заслуга Нацбанку України.

У держбюджеті 2020 закладено курс 30 грн/$1.

До речі, в НБУ прогнозують, що ВВП України за підсумками II кварталу (квітень-червень) скоротиться на 11% у порівнянні з відповідним кварталом 2019 року.