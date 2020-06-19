За останній тиждень найбільше здешевшали овочі – на 6,4%. Про це свідчить моніторинг цін Нацбанку України. Експерти кажуть, що причина – у збільшенні пропозиції на ринку.

Якщо ж брати загалом ціни на продукти, то вони продовжують стабільно знижуватися. За останній тиждень – мінус 0,2%.

Які ще продукти здешевшали та на скільки:

цукор – на 0,5%;

м’ясо свійської птиці – на 1,4%;

риба та продукти з неї – на 0,3%;

м’ясо та м’ясопродукти – на 0,2%;

хліб – на 0,1%.

Водночас ціни на фрукти зросли на 0,5%, макаронні вироби – на 0,4%, яйця – на 0,2% і молоко – на 0,1%.

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За даними НБУ, майже непомітно здорожчали тютюнові вироби та побутова хімія, натомість алкоголь та товари особистої гігієни навпаки – здешевшали.

Незначно піднялися ціни на ліки, проте вартість медичних масок не змінилася.

Нацбанк не конкретизує ціни на окремі фрукти, але експерти аналітичної компанії EastFruit кажуть, що, наприклад, полуниця цього тижня здешевшала у півтора-два рази. Вартість ягоди на ринках нині у середньому 40-50 грн/кг.

Водночас найдешевша полуниця на заході України. Дрібним оптом продають від 25 грн/кг, а за велику ягоду просять 40 грн.