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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар дешевшає, євро росте: курс валют на 24 червня

Національний банк України знизив офіційний курс долара до гривні.

На 24 червня НБУ встановив курс 26,60 грн/1$ – порівняно із понеділком, 23 червня, вартість знизилася на 6 копійок.

Підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 24 червня, зафіксувалося на 30,12 грн/1€.

Читайте: Графік роботи банків на День Конституції

Курс валют в Україні від НБУ на 24.06:

  • $1 – 26,60 грн;
  • €1 – 30,12 грн;
  • 1 польський злотий – 6,78 грн;
  • 10 російських рублів – 3,87 грн.

Іпотека в Україні

Днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні планується зниження ставки за іпотекою до 5-7%.

Однією із головних умов зниження вартості іпотечних кредитів є стабільний курс долара.

Експерти прогнозують невелике здешевшання кредитів на житло восени 2020 року, але Кабмін планує створювати умови, щоб це відбулося ще влітку.

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