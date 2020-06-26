Оренда житла під час карантину: чи можна вимагати зниження квартплати

Законопроектом №3334, який зареєстровано у Верховній Раді ще у квітні, пропонується внести доповнення до Цивільного кодексу України, передбачивши недопущення нарахування штрафів і пені за прострочення платежів за договорами оренди житла у період дії карантину. Проте документ ще не ухвалено, пояснив у коментарі Фактам ICTV юрист Євген Савенко.

Тобто пункту про зниження квартплати там немає.

– Це лише те, що вони запропонували. По-перше, заборонити власникам житла та орендодавцям вимагати штрафні сакції та розривати договір у разі прострочення платежу, – зазначив він.

Водночас, на його думку, цей документ більше спрямований на захист орендаря.

– Карантин продовжується, і ніхто не знає, коли він закінчиться. У такій ситуації права орендодавців не захищені, а їм теж треба за щось жити, – наголосив юрист.

Читайте: Житло в будь-якій точці світу: як Booking та Airbnb принесли засновникам мільярди

У Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради днями дали критичний висновок щодо законопроекту, наголосивши, що він вимагає техніко-юридичного та редакційного доопрацювання.

Прогноз цін на житло у Києві

Ріелтори констатують, що карантин вплинув на зниження орендної плати у Києві на 20-40%.

Проте навіть зараз на житло є попит, хоча вже з іншим бюджетом. Люди цікавляться квартирами вартістю від 6 тис. до 10 тис. грн на місяць.

Експерти вважають, що відразу після карантину змін у вартості оренди не буде, хоча вже наприкінці літа та восени можливе зростання цін на 10-15%.

Проте вони переконані у тому, що вартість оренди повернеться до передкарантинного рівня лише через кілька років.