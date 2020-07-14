Володимир Зеленський пообіцяв директору МВФ Крісталіні Георгієвій, що до кінця тижня запропонує Верховній Раді кандидатуру на посаду нового голови Нацбанку України.

У соцмережі президент написав, що це буде незалежний технократ, який продовжить незалежний курс НБУ.

Глава держави також наголосив, що усі кадрові рішення ухвалює лише в інтересах українського народу.

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На засіданні 3 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення голови Національного банку України Якова Смолія, який 1 липня подав заяву про відставку.

Тимчасово його обов’язки виконує Катерина Рожкова, яка з червня 2018 року була першим заступником голови Нацбанку.

У фракції Слуга народу заявили, що голосування за призначення нового керівника Нацбанку може відбутися у п’ятницю, 17 липня, на позачерговому засіданні.

Джерело: Володимир Зеленський