У Києві неочікувано зросла кількість мільйонерів. Якщо у травні податкова звітувала про 1 255 киян, які задекларували понад 1 млн грн, то станом на червень їхня кількість різко зросла до 3 230 осіб.

Разом вони задекларували близько 40,4 млрд грн доходу, з яким мають сплатити 1,2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та 159,8 млн грн військового збору.

7,5 млрд грн – це найбільша сума доходу, задекларована у 2020. Такі дані за січень-червень оприлюднила ДПС Києва.

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За півроку кияни подали в цілому 16 132 декладації із загальною сумою доходу в понад 43,1 млрд грн. З них сплачено до бюджету понад 1,3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та більш ніж 176,1 млн грн військового збору.

Однорічний хлопчик – наймолодший киянин, який подав декларацію. Він вказав дохід у вигляді спадщини. А найстаршому – 92 роки.

За січень-квітень 2020 роки кияни подали 9 192 декларації про доходи на суму майже 11 млрд грн.

Водночас доходи в більш ніж 1 млн грн задекларували 1 255 громадян, з яких вони сплатили до бюджету близько 210,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб і майже 26,5 млн грн військового збору.

Джерело: ДПС Києва