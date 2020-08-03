Національний банк України встановив на понеділок, 3 серпня, курс долара на рівні 27,67 грн/$1.
У порівнянні з попереднім банківським днем американська валюта подешевшала на 2 копійки, а гривня зміцнилася.
Курс європейської валюти на 3 серпня становить 32,78 грн/€1. Тобто євро за один подорожчав на 24 копійки.
Російський рубль трохи впав – до позначки 0,373 грн/1 рубль.
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Курс валют в Україні від НБУ на 1.08.2020:
- $1 – 27,67 грн;
- €1 – 32,78;
- 1 польський злотий – 7,44 грн;
- 1 російський рубль – 0,373.
Коливання курсу гривні
У Нацбанку України основною причиною останніх коливань на валютному ринку називають психологічний фактор.
Там заявили, що після відставки голови НБУ Якова Смолія фінрегулятор був вимушений вийти на ринок і продати $150 млн.
Тобто, це спричинено публічними заявами про те, що потрібна девальвація, що гривня слабшатиме.