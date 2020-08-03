Національний банк України встановив на понеділок, 3 серпня, курс долара на рівні 27,67 грн/$1.

У порівнянні з попереднім банківським днем ​​американська валюта подешевшала на 2 копійки, а гривня зміцнилася.

Курс європейської валюти на 3 серпня становить 32,78 грн/€1. Тобто євро за один подорожчав на 24 копійки.

Російський рубль трохи впав – до позначки 0,373 грн/1 рубль.

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Курс валют в Україні від НБУ на 1.08.2020:

$1 – 27,67 грн;

€1 – 32,78;

1 польський злотий – 7,44 грн;

1 російський рубль – 0,373.

Коливання курсу гривні

У Нацбанку України основною причиною останніх коливань на валютному ринку називають психологічний фактор.

Там заявили, що після відставки голови НБУ Якова Смолія фінрегулятор був вимушений вийти на ринок і продати $150 млн.

Тобто, це спричинено публічними заявами про те, що потрібна девальвація, що гривня слабшатиме.