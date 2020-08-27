Нацбанк України встановив курси валют на 27 серпня. Зокрема, американська валюта здешевшала на 5 копійок – до 27,38 грн/1$.
Зміцнилася гривня і щодо євро. Курс встановлено на рівні 32,28 грн/1€.
Це на 12 копійок менше, ніж у попередній банківський день.
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Курс валют від НБУ на 27.08.2020:
- 1$ – 27,38 грн;
- 1€ – 32,28 грн;
- 1 польський злотий – 7,32 грн;
- 10 російських рублів – 3,61 грн.
Прогноз курсу долара до кінця 2020
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що до кінця 2020 року курс долара коливатиметься в районі 27-28 грн, водночас не перевищить позначку 29 грн.
За його словами, навесні через пандемію уряд перестрахувався і заклав великі курсові та інфляційні показники до бюджету.