На боротьбу з коронавірусом в Україні станом на 11 вересня витрачено 22,9 з 66 млрд грн Фонду Covid-19 – це 35% від загальної суми.

За даними Мінфіну, безпосередньо на охорону здоров’я пішло 2,3 млрд грн (14,2%) з 16,3 млрд грн.

Ще 9,1 з 10,6 млрд грн (86%) – на соцзахист, на забезпечення правопорядку витрачені вже майже всі гроші – 2,4 з 2,5 млрд грн (95%).

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За пробне ЗНО повернули 52,5 млн грн, тобто всі кошти, на дороги – 9,1 з 35 млрд грн (26%).

Водночас ще не використані 524,2 млн грн, виділені на відновлення видатків, скорочених раніше під час створення Фонду, а також 1 млрд грн – на сферу культури.

Крім того, на допомогу дітям підприємців (ФОП) на спрощеній системі оподаткування виділено 1,1 млрд грн, але використано 810,3 млн грн (73,2%), а на доплати працівникам з ліквідації Covid-19 – 8,6 млрд (використано 2,5 млрд грн, або 29%).

На заходи щодо запобігання спалахів коронавірусу – 11,3 з 46,1 млрд грн (24,5%) і на соцпідтримку – 8,2 з 9,4 млрд грн (87,2%).

Коронавірус в Україні

На 15 вересня в Україні підтверджено 2 905 нових випадків Covid-19, а з початку пандемії – 159 702

Померли за добу 53 українці, а одужали 1 267 людей.