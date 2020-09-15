Кабмін пропонує Раді відновити індексування ставок акцизу на алкоголь, екологічного податку (крім ставок за скидання забруднюючих речовин у стічні води і за викиди вуглекислого газу) і ренти за користування радіочастотним ресурсом на 11,6%.
Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що це передбачено поправками до Податкового кодексу, внесеними у пакеті з проектом держбюджету 2021.
За його словами, в документі пропонується підняти на 12% ренту за користування надрами у зв’язку з очікуваним зростанням цін на промислову продукцію.
Марченко зазначив, що ухвалення законопроекту дозволить збільшити на 2,7 млрд грн надходження до держбюджету і на 0,5 млрд грн – до місцевих.
Текст документу поки відсутній на сайті Ради.
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Акциз на алкоголь
В Україні з 1 травня 2020 року введено нові зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв.
Вони затверджені постановою Кабміну від 12 лютого 2020 року.