Кабмін пропонує Раді відновити індексування ставок акцизу на алкоголь, екологічного податку (крім ставок за скидання забруднюючих речовин у стічні води і за викиди вуглекислого газу) і ренти за користування радіочастотним ресурсом на 11,6%.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що це передбачено поправками до Податкового кодексу, внесеними у пакеті з проектом держбюджету 2021.

За його словами, в документі пропонується підняти на 12% ренту за користування надрами у зв’язку з очікуваним зростанням цін на промислову продукцію.

Марченко зазначив, що ухвалення законопроекту дозволить збільшити на 2,7 млрд грн надходження до держбюджету і на 0,5 млрд грн – до місцевих.

Текст документу поки відсутній на сайті Ради.

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Акциз на алкоголь

В Україні з 1 травня 2020 року введено нові зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв.

Вони затверджені постановою Кабміну від 12 лютого 2020 року.