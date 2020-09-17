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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар і євро здорожчали: курс валют на 17 вересня

Офіційний курс американського долара до гривні станом на четвер, 17 вересня, Національний банк України встановив на рівні 28,11 грн, що на 6 копійок дорожче у порівнянні з попереднім банківським днем.

Європейська валюта також здорожчала – до 33,38/€1. Це на 4 копійки більше, ніж 16 вересня.

Це на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Читайте: У НБУ пояснили сповільнення інфляції в серпні 2020

Курс валют на 17 вересня 2020:

  • $1 – 28,11 грн;
  • €1 – 33,38;
  • 1 польський злотий – 7,50 грн;
  • 10 російських рублів – 3,75 грн.

Курс валют на 17 вересня

Курс долара в Україні у 2021

У проекті бюджету на 2021 рік закладено середньорічний курс долара на рівні 29,1 грн/$.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що це дозволить українцям і інвесторам бути впевненими в стабільності курсу.

Водночас до кінця 2020 року в Мінекономіки прогнозують вартість американської валюти в районі 28 грн/$1.

Фото: Dreamstime

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