Офіційний курс американського долара до гривні станом на четвер, 17 вересня, Національний банк України встановив на рівні 28,11 грн, що на 6 копійок дорожче у порівнянні з попереднім банківським днем.

Європейська валюта також здорожчала – до 33,38/€1. Це на 4 копійки більше, ніж 16 вересня.

Це на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

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Курс валют на 17 вересня 2020:

$1 – 28,11 грн;

€1 – 33,38;

1 польський злотий – 7,50 грн;

10 російських рублів – 3,75 грн.

Курс долара в Україні у 2021

У проекті бюджету на 2021 рік закладено середньорічний курс долара на рівні 29,1 грн/$.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що це дозволить українцям і інвесторам бути впевненими в стабільності курсу.

Водночас до кінця 2020 року в Мінекономіки прогнозують вартість американської валюти в районі 28 грн/$1.