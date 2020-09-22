Найзатребуваніші та найбільш високооплачувані вакансії Києва назвали спеціалісти міського центру зайнятості.

За їхньою інформацією, станом на вересень 2020 року у столиці роботодавці активно шукають спеціалістів робочих спеціальностей.

У топі – прибиральники, двірники, вантажники, кухарі, підсобні робітники, а також водії, контролери та охоронці. Крім того, є попит на працівників у сфері торгівлі – продавців, касирів залів.

Шукають також медсестер та вихователів. Постійним попит є на фахівців ІТ-технологій, інженерів, бухгалтерів, лікарів.

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Найбільше платити роботодавці готові інженерам-програмістам (29, 8 тис. грн), ріелторам (25 тис. грн), головним механікам (23,7 тис. грн), газозварникам, випробовувачам двигунів, слюсарам-складальникам двигунів, ливарникам металів та сплавів (20 тис. грн).

Список найзатребуваніших вакансій 2020 року

Карантин вплинув на ринок праці, деякі спеціалісти втратили роботу, інші ж – користуються популярністю.

Міжнародна тренінгова компанія Guthrie-Jensen назвала найактуальніші професії 2020 року.

Серед них – аналітики, медики, менеджери та фахівці з продажу та IT.

Джерело: Київський міський центр зайнятості