Нацбанк України встановив на четвер, 24 вересня, курс американської валюти до української гривні на рівні 28,18 грн/$1.

Це означає, що долар подешевшав на 2 копійки у порівнянні з попереднім банківським днем, а гривня зміцнилася.

Водночас європейська валюта за день втратила 15 копійок. Її курс на сьогодні становить 32,96 грн/€1.

Зміцнилася гривня і щодо інших валют.

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Курс валют на 24.09.2020:

$1 – 28,18 грн;

€1 – 32,96 грн;

1 польський злотий – 7,32 грн;

10 російських рублів – 3,66 грн.

Курс долара до кінця 2020

Експерти стверджують, що до кінця 2020 року не варто очікувати різкого падіння гривні, оскільки золотовалютні резерви знаходяться на досить високому рівні.

Водночас, на думку помічника президента України з економічних питань Олега Устенка, значного зміцнення нацвалюти, наприклад, до 27 грн/$, також не буде.

Серед причин назвав високий курс, закладений у бюджеті 2021.