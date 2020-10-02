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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро здорожчав на 16 копійок: курс валют на 2 жовтня

НБУ встановив на п’ятницю, 2 жовтня, курс американського долара на рівні 28,33 грн/$1.

Тобто національна валюта подешевшала на 2 копійки у порівнянні з попереднім банківським днем.

Водночас щодо європейської валюти гривня втратила цілих 16 копійок. Курс євро на сьогодні становить 33,32 грн/€1.

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Курс валют на 2 жовтня 2020:

  • $1 – 28,33 грн;
  • €1 – 33,32;
  • 1 польський злотий – 7,42 грн;
  • 10 російських рублів – 3,67 грн.

Курс валют на 2 жовтня

Прогноз курсу долара до кінця 2020

До кінця 2020 року долар в Україні коштуватиме близько 28 грн, прогнозує міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

На його думку, приблизно таким він буде і на початку 2021.

У Нацбанку України також не очікують суттєвих коливань курсу до кінця року.

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