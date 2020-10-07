Новий орендар заводу Радар розпочав залучення інвестицій у об’єкт для створення багатофункціонального центру розвитку

Компанія НЕСТ, що виграла конкурс з оренди приміщень київського заводу Радар, розпочала процес залучення інвестицій та креативних партнерів для ревіталізації об’єкта. Планується, що на базі приміщень заводу Радар з’явиться багатофункціональний центр розвитку.

Для реалізації цього проекту НЕСТ підписала угоду з інвестиційною компанією 1988 Company. Компанії розпочали роботу над пошуком архітекторів, що реалізують плани з ревіталізації.

Очільник НЕСТ Олексій Полетуха зазначає, що його компанія відкрита до співпраці з тими, хто готовий розвивати Київ, зберігаючи водночас його історичний архітектурний ландшафт.

-16 тис. кв. м ревіталізації – це амбіційний проект, тому ми відкриті до партнерства з тими компаніями, які хочуть розвивати сучасний Київ через збереження його історичної складової. Нам дуже подобається те, що запропонувала компанія 1988 Company. Це молоді прогресивні спеціалісти, які знають, як перезавантажити місто для створення сучасного суспільного простору, де можна поєднати соціальну та бізнес функцію. Завдяки такому партнерству можна сприяти позитивним змінам у місті і суспільстві, – заявляє Олексій Полетуха.

Зі свого боку гендиректор 1988 Company Ілля Страх висловив думку, що подібні проекти дозволяють розвивати IT-галузь в Україні та залучати інвестиції в економіку. У компанії вже є певні напрацювання з ревіталізації Радару щодо створення креативного простору, який включає соціальні, освітні та комерційні об’єкти.

Аукціон з передачі в оренду приміщень заводу Радар було завершено 4 вересня. Він був проведений з використанням електронного майданчика, що виключає людський фактор і корупційні чинники.

Завод Радар був заснований 1930 року і розмістився в приміщенні колишнього котельного заводу чеського концесіонера Пауля. За радянських часів завод спеціалізувався на виробництві радіолокаційних комплексів для літаків і вертольотів, а також на виготовленні продукції цивільного призначення. Зокрема, у 1970-х роках тут виготовлявся відомий на ввесь СРСР котушковий магнітофон Юпітер.

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