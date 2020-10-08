Підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні не стоїть на порядку денному, тому що для цього немає підстав.
Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.
– Зараз немає підстав для підвищення комунальних тарифів. Крапка. Їх немає, – сказав чиновник.
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Водночас, за його словами, українцям варто задуматися про енергоефективність своїх будинків, тим більш, що держава покриває 70% витрат на термомодернізацію.
Ціни на газ у жовтні 2020
У жовтні 2020 року ціна на газ для населення підвищилася з 4,7 до 5 тис. грн за тисячу кубометрів.
В уряді кажуть, що це найнижча ціна за останні п’ять років.