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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В Україні немає підстав для підвищення комунальних тарифів – Мінрегіон

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні не стоїть на порядку денному, тому що для цього немає підстав.

Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

– Зараз немає підстав для підвищення комунальних тарифів. Крапка. Їх немає, – сказав чиновник.

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Водночас, за його словами, українцям варто задуматися про енергоефективність своїх будинків, тим більш, що держава покриває 70% витрат на термомодернізацію.

Ціни на газ у жовтні 2020

У жовтні 2020 року ціна на газ для населення підвищилася з 4,7 до 5 тис. грн за тисячу кубометрів.

В уряді кажуть, що це найнижча ціна за останні п’ять років.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Dreamstime

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