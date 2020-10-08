Підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні не стоїть на порядку денному, тому що для цього немає підстав.

Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

– Зараз немає підстав для підвищення комунальних тарифів. Крапка. Їх немає, – сказав чиновник.

Читайте: Комуналка в Україні: на що зростуть ціни та як не переплатити зайвого

Водночас, за його словами, українцям варто задуматися про енергоефективність своїх будинків, тим більш, що держава покриває 70% витрат на термомодернізацію.

Ціни на газ у жовтні 2020

У жовтні 2020 року ціна на газ для населення підвищилася з 4,7 до 5 тис. грн за тисячу кубометрів.

В уряді кажуть, що це найнижча ціна за останні п’ять років.