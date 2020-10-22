Українська гривня щодо американської валюти зміцнилася на 10 копійок. На четвер, 22 жовтня, Нацбанк України встановив офіційний курс на рівні 28,27 грн/$1, вчора він становив 28,37 грн/$1.
Європейська валюта подорожчала на 3 копійки. Якщо вчора вона коштувала 33,50 грн/€1, то сьогодні її курс виріс до 33,53 грн/€1.
Польський злотий і російський рубль 22 жовтня теж трохи додали у ціні.
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Курс валют в Україні на 22 жовтня 2020:
- $1 – 28,27 грн;
- €1 – 33,53 грн;
- 1 польський злотий – 7,3309 грн;
- 10 російських рублів – 3,6669 грн.
Курс долара до кінця 2020
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав прогноз курсу долара до кінця 2020 року.
Його вартість коливатиметься у межах 27-28 грн та не перевищить 29 грн.
Готуючись до коронакризи, Кабмін заклав до бюджету більші курсові та інфляційні показники.