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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нацбанк зміцнив гривню: курс валют на 22 жовтня

Українська гривня щодо американської валюти зміцнилася на 10 копійок. На четвер, 22 жовтня, Нацбанк України встановив офіційний курс на рівні 28,27 грн/$1, вчора він становив 28,37 грн/$1.

Європейська валюта подорожчала на 3 копійки. Якщо вчора вона коштувала 33,50 грн/€1, то сьогодні її курс виріс до 33,53 грн/€1.

Польський злотий і російський рубль 22 жовтня теж трохи додали у ціні.

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Курс валют в Україні на 22 жовтня 2020:

  • $1 – 28,27 грн;
  • €1 – 33,53 грн;
  • 1 польський злотий – 7,3309 грн;
  • 10 російських рублів – 3,6669 грн.

Курс валют на 22 жовтня

Курс долара до кінця 2020

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав прогноз курсу долара до кінця 2020 року.

Його вартість коливатиметься у межах 27-28 грн та не перевищить 29 грн.

Готуючись до коронакризи, Кабмін заклав до бюджету більші курсові та інфляційні показники.

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