Українська гривня поки зберігає стабільність щодо основних валют – долара та євро.
Національний банк України на понеділок, 2 листопада, встановив курс долара на рівні 28,45 грн/1$. Тобто американська валюта здорожчала лише на 2 копійки у порівнянні з попереднім банківським днем.
А європейська валюта навпаки – здешевшала на 5 копійок. Офіційний курс НБУ встановив на рівні 33,24 грн/1€.
Читайте: Осінь на карантині: що буде з тарифами, курсом гривні та цінами
Курс валют в Україні від НБУ на 2 листопада 2020:
- $1 – 28,45 грн;
- €1 – 33,24 грн;
- 1 польський злотий – 7,19 грн;
- 10 російських рублів – 3,60 грн.
Ослаблення гривні восени – причина
У Нацбанку України кажуть, що основною причиною ослаблення гривні восени 2020 року є активізація попиту імпортерів на валюту.
Водночас на готівковому ринку інша ситуація – наприкінці року населення частіше продає валюту, ніж купує.
Експерти вважають, що курс і далі буде плаваючим, тобто залежати від балансу попиту-пропозиції.