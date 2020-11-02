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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар та євро стабільні: курс валют на 2 листопада

Українська гривня поки зберігає стабільність щодо основних валют – долара та євро.

Національний банк України на понеділок, 2 листопада, встановив курс долара на рівні 28,45 грн/1$. Тобто американська валюта здорожчала лише на 2 копійки у порівнянні з попереднім банківським днем.

А європейська валюта навпаки – здешевшала на 5 копійок. Офіційний курс НБУ встановив на рівні 33,24 грн/1€.

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Курс валют в Україні від НБУ на 2 листопада 2020:

  • $1 – 28,45 грн;
  • €1 – 33,24 грн;
  • 1 польський злотий – 7,19 грн;
  • 10 російських рублів – 3,60 грн.

Курс валют на 2 листопада

Ослаблення гривні восени – причина

У Нацбанку України кажуть, що основною причиною ослаблення гривні восени 2020 року є активізація попиту імпортерів на валюту.

Водночас на готівковому ринку інша ситуація – наприкінці року населення частіше продає валюту, ніж купує.

Експерти вважають, що курс і далі буде плаваючим, тобто залежати від балансу попиту-пропозиції.

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