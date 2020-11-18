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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Євро здорожчав на 15 копійок: курс валют на 18 листопада

На середу, 18 листопада, Нацбанк України встановив курс гривні до долара на рівні 28,10/$1.

Тобто він фактично не змінився – різниця з учорашнім днем лише одна копійка.

Водночас відносно європейської валюти гривня втратила 15 копійок. Курс на сьогодні встановлено на рівні 33,39 грн/€1.

Російський рубль та польський злотий зберігають стабільність.

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Курс валют від НБУ на 18 листопада:

  • $1 – 28,106 грн;
  • €1 – 33,396 грн;
  • 1 польський злотий – 7,43 грн;
  • 10 російських рублів – 3,67 грн.

Курс валют на 18 листопада

Курс долара у листопаді 2020

Курс долара у листопаді коливатиметься в усьому світі черз пандемію коронавірусу та президентські вибори у США. Такий прогноз дав інвестиційний аналітик Європейського аналітичного центру Вадим Бардась.

Експерт очікує, що курс долара в листопаді становитиме 28-29 грн/$1.

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