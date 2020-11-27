Міністерство цифрової трансформації готове заплатити 1 млн грн тому, хто знайде уразливості і баги у додатку Дія.

Допоможе у цьому міжнародна компанія Bugcrowd, яка спеціалізується на кібербезпеці, повідомив міністр Михайло Федоров.

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– Призовий фонд – $35 тисяч або 1 млн грн. Білі хакери будуть ламати тестове додаток, в якому не буде особистих даних. Безпеки Дії це не загрожує, – пояснив Федоров.

Нагороди будуть розподілені за категоріями складності знайдених багів.

Реалізація програми йде за підтримки програми USAID Кібербезпека критично важливої інфраструктурі в Україні.

Деталі у міністерстві обіцяють розкрити згодом.

Нові можливості додатку Дія

В Україні оновили додаток Дія. Профільне міністерство додало низку документів, які українці зможуть довантажувати туди.

У Дії доступне свідоцтво про народження дитини, довідка внутрішньо переміщеної особи, індивідуальний податковий номер.