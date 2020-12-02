Нацбанк України встановив на 2 грудня курс гривні до американського долара на рівні 28,55 грн/1$.

Тобто національна валюта втратила за день 6 копійок.

Курс євро також зріс на 7 копійок – до 34,21 грн/1€.

Польський злотий та російський рубль трохи здорожчали.

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Курс валют від НБУ на 2 грудня:

$1 – 28,5583 грн;

€1 – 34,2157 грн;

1 польський злотий – 7,644 грн;

10 російських рублів – 3,7695 грн.

Знецінення гривні

У НБУ пояснили падіння курсу гривні. Одна із зовнішніх причин – пандемія коронавірусу, яка призвела до девальвації і зменшення інвестицій в країну.

До внутрішніх належать зростання державних виплат, а також неврожай цього року.

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