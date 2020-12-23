Реклама та платні функції: Дуров анонсував монетизацію Telegram

У 2021 році у популярному месенджері Telegram буде доступна монетизація. Рекламні оголошення з’являться у спільнотах, однак вони будуть ненав’язливими. Про це повідомив Павло Дуров – засновник соцмережі Вконтакті та месенджера Telegram.

Він підкреслив, що зміни будуть майже непомітними для користувачів. Причиною такого кроку стало погіршення фінансового становища компанії – раніше Дуров утримував її за власні кошти. Однак зі збільшенням кількості користувачів зросли й витрати – необхідно шукати джерело доходів.

– Ми запропонуємо нашу власну рекламну платформу для каналів, яка забезпечить користувачам комфорт і конфіденційність, а нам дозволить покривати витрати на сервери і трафік.

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Також підприємець додав, що за рахунок показу реклами у пабліках їхні власники отримають безкоштовний трафік, який відповідатиме охопленню. З’являться і більш розширені функції для бізнесу, однак вони будуть платними.

Напередодні у месенджері Telegram стався масштабний збій. 16 грудня користувачі почали скаржитись на проблеми.

Неможливо було увійти на платформу або переглянути повідомлення. Несправності вдалося усунути за деякий час.

Джерело: Павло Дуров