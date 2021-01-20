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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Юлія Захарченко |

Україна випустить облігації для погашення боргів перед виробниками електроенергії

В Україні готуються до випуску зелених облігацій. Це цінні папери, які випускаються для фінансування екологічних проектів у країні.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

Шмигаль доручив Міненерго, Мінфіну та Мінекономіки спільно з державними банками та міжнародними фінансовими організаціями розглянути можливість виходу зелених облігацій. Вони повинні також відпрацювати питання випуску зелених бондів.

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За словами прем’єра, таким чином Україна зможе погасити борги перед виробниками електроенергії, зокрема, з відновлювальних джерел.

В Україні підвищили тарифи на електроенергію

Кабінет міністрів скасував тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год з 1 січня 2021 року.

У 2020 році вартість на перші 100 кВт-год на місяць становила 90 коп. (з ПДВ), а на наступні – 1,68 грн за кВт. У новій постанові не вказано про перші 100 кВт-година за зниженою ціною.

Фото: Кабмін

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