Україна випустить облігації для погашення боргів перед виробниками електроенергії

В Україні готуються до випуску зелених облігацій. Це цінні папери, які випускаються для фінансування екологічних проектів у країні.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

Шмигаль доручив Міненерго, Мінфіну та Мінекономіки спільно з державними банками та міжнародними фінансовими організаціями розглянути можливість виходу зелених облігацій. Вони повинні також відпрацювати питання випуску зелених бондів.

За словами прем’єра, таким чином Україна зможе погасити борги перед виробниками електроенергії, зокрема, з відновлювальних джерел.

В Україні підвищили тарифи на електроенергію

Кабінет міністрів скасував тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год з 1 січня 2021 року.

У 2020 році вартість на перші 100 кВт-год на місяць становила 90 коп. (з ПДВ), а на наступні – 1,68 грн за кВт. У новій постанові не вказано про перші 100 кВт-година за зниженою ціною.

Фото: Кабмін