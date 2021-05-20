Курс валют в Україні оновився – знизилася ціна на долар і євро. Станом на четвер, 20 травня, Національний банк України встановив курс долара на рівні 27,41 грн за одиницю. Це на 2 коп дешевше за попередній банківський день.

Курс євро в Україні наразі становить 33,48 грн за одиницю. Європейська валюта здешевшала на 5 коп, якщо порівнювати з середою, 19 травня.

Ціна на польський злотий залишилася незмінною – 7,41 грн, а російський рубль здешевшав на 1 коп.

Курс валют в Україні від НБУ на 20 травня

$1 – 27,41 грн;

€1 – 33,48 грн;

1 польський злотий – 7,41 грн;

10 російських рублів – 3,71 грн.

Курс валют в Україні у травні – прогноз

Курс валют в Україні у травні 2021 року не зазнає значних змін. На думку фінансових експертів, ціна на долар коливатиметься у межах 27,3-27,9 грн за одиницю, євро коштуватиме у діапазоні 34,2-34,9 грн.

Детальніше про курс валют в Україні та що на нього впливає, читайте на Фактах ICTV.