Фейкові новини про співпрацю з Кримом заважають приватизації ОГХК

Повідомлення про нібито постачання АТ Об’єднана гірничо-хімічна компанія ільменітового концентрату через порт Кавказ підприємствам, що знаходяться на окупованих територіях, а також інформація про продаж продукції підприємства за заниженими цінами, не відповідають дійсності.

Вони мають на меті заплямувати репутацію державного підприємства і зірвати процес приватизації компанії. Повідомляється на сайті компанії.

Відповідно до умов договорів між АТ ОГХК та контрагентами, співпраця ведеться на умовах FCA, визначеними в міжнародних правилах логістики Incoterms.

Згідно вказаних умов, кінцевою точкою збуту продукції визначається ст. Нова Борова (м. Іршанськ), подальший логістичний ланцюжок переходить під безпосередню відповідальність покупця.

ОГХК є відповідальним українським підприємством: від усіх клієнтів вимагається дотримання обов’язкової умови – заборони проведення будь-яких торгово-економічних операцій на санкційних територіях.

– У разі виявлення невідповідності заявленим умовам до підписання угоди про співпрацю або під час виконання контракту ОГХК бере на себе зобов’язання припинити співпрацю з фірмою-контрагентом без можливості перерозгляду рішення, – говориться в повідомленні АТ Об’єднана гірничо-хімічна компанія.

Твердження про нібито продаж титановмісної сировини за заниженими цінами є абсолютним фейком.

Співпраця АТ ОГХК з усіма контрагентами ведеться на адекватних поточним ринкових умовах. Титановмісна сировина реалізується покупцям за цінами, що повністю відповідають середнім значенням для аналогічних контрактів на світових ринках.

– Щодо торгівлі на Крим ОГХК має чітку позицію: передовсім ми є українським підприємством і не підтримуємо агресію Росії проти нашої держави та окупацію Криму. ОГХК на санкційні території сировину не постачає. Більше того, в угодах із нашими клієнтами є умова неможливості здійснювати перепродаж нашої сировини на санкційні території, – наголосив Артур Сомов, т.в.о. голови правління АТ ОГХК.

Сомов додає, що ОГХК готується стати першою ластівкою великої приватизації, торги за підприємство стартують зовсім скоро.

За його словами, у приватизації, як масштабного змінотворчого процесу, є прихильники і критики. Другі якраз і намагаються створити якомога більше негативу навколо компанії, поширюючи фейкові новин.

Фото: UMCC