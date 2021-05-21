Курс валют НБУ на 21 травня в Україні

Національний банк України встановив курс долара на 21 травня. Так, американська валюта порівняно з попереднім днем зросла у ціні та коштує 27,46 грн. Раніше курс був 27,41 грн/1$.
Курс євро в Україні на ранок 21 травня також здорожчав. Нині ціна валюти становить 33,51 грн, у четвер євро коштував 33,48 грн/1€.
Також польський злотий трішки зміцнив свої позиції.
Окрім того, російський рубль трішки здорожчав.
Курс валют в Україні від НБУ на 21 травня:
- $1 – 27,46 грн;
- €1 – 33,51 грн;
- 1 польський злотий – 7,42 грн;
- 10 російських рублів – 3,72 грн.
Курс валют в Україні у травні
Курс валют в Україні у травні 2021 року не зазнає значних змін. На думку фінансових експертів, ціна на долар коливатиметься у межах 27,3-27,9 грн за одиницю, євро коштуватиме у діапазоні 34,2-34,9 грн.
Детальніше про курс валют в Україні – читайте на Фактах ICTV.