PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Наташа Тарчевська |

Долар і євро здешевшали після вихідних: курс валют на 24 травня

долари

Національний банк України знизив курс долара і євро до гривні.

На понеділок, 24 травня, НБУ встановив курс 27,45 грн/1$.

Підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 24 травня, зафіксувалося на 33,47 грн/1€.

Порівняно з вихідними, ціна на злотий та російський рубль дещо зросла.

Курс валют в Україні від НБУ на 24.05:

  • $1 – 27,45 грн;
  • €1 – 33,47 грн;
  • 1 польський злотий – 7,46 грн;
  • 10 російських рублів – 3,74 грн.

Курс валют НБУ на 24 травня 2021 в Україні

Скільки коштуватиме долар до кінця року

За даними фінансових експертів, курс долара у 2021 році найбільш стабільним буде влітку.

Загалом ціна може зменшуватися та збільшуватися у діапазоні 50 копійок – 2 грн від 28 грн за одиницю.

У поточному році Україна має достатні валютні резерви, щоб не допустити знецінення гривні.

У бюджеті на 2021 рік середньорічний курс гривні закладений на рівні 29,1 грн за $1.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка