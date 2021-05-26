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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Тетяна Забожко |

Євро й долар здорожчали: курс валют на 26 травня

Курс долара, гривня долар

Національний банк України підвищив курс євро й долара до гривні.

На середу, 26 травня, НБУ встановив курс 27,46 грн/1$.

Євро, згідно з курсом на 26 травня, становить на 33,66 грн/1€.

Порівняно з вівторком, ціна на російський рубль та польський злотий підвищилася теж.

Курс валют в Україні від НБУ на 26.05:

  • $1 – 27,46 грн;
  • €1 – 33,66 грн;
  • 1 польський злотий – 7,51 грн;
  • 10 російських рублів – 3,74 грн.

курс валют 26 травня

Вплив земельної реформи на економіку

24 травня радник голови Офісу президента Тимофій Милованов під час виступу на всеукраїнському форумі Україна 30. Земля повідомив, який вплив матиме земельна реформа на економіку.

За його словами, впровадження реформи додасть у бюджети різних рівнів приблизно $2 млрд або близько 1,5% ВВП.

У зв’язку з цим економічний розвиток хоч і повільний, але буде.

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