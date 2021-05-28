Курс валют НБУ на 28 травня 2021 в Україні

Курс долара станом на 28 травня здешевшав. Впав у ціні під кінець тижня і євро.

Так, ціна за $1 сьогодні становить 27,52 грн, що на 2 копійки менше, ніж було 27 травня.

Євро здешевшав на 11 копійок – з 33,67 грн/1€ до 33,56 грн/1€. Вартість російського рубля і польського злотого залишилася майже на тому самому рівні.

Курс валют в Україні від НБУ на 28.05:

$1 – 27,52 грн;

€1 – 33,56 грн;

1 польський злотий – 7,48 грн;

10 російських рублів – 3,74 грн.

Прогноз курсу долара в Україні на наступних п’ять років

Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, у 2021 році курс долара в Україні коливатиметься в межах 27,98 грн за $1. Водночас протягом двох наступних років валюта в Україні здешевшає.

Так, у 2022-му долар може коштувати 27,61 грн, а у 2023-му – 27,59 грн. Стабільною в ціні американська валюта залишатиметься з 2024 до 2026 року.