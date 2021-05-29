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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Дмитро Кудрявцев |

На захист від Росії та Китаю: Держдеп попросив виділити країнам Євразії $665,8 млн

Державний департамент

Сполучені Штати Америки витратять у 2022 фінансовому році на захист Європи та Азії $665,8 млн.

Відповідний запит Державний департамент направив до Конгресу, повідомляється на сайті зовнішньополітичного відомства США.

Ці гроші підуть на підвищення стійкості держав регіону від згубного впливу Росії та Китаю, а також посприяє їх євроатлантичній інтеграції.

– Фінансування буде спрямовано на протидію авторитаризму, боротьбу з корупцією, підтримку програм із захисту демократії, а також просування прав людини та гендерної рівності. Крім того, гроші також підуть на допомогу в подоланні наслідків пандемії коронавируса, – підкреслили у відомстві.

У числі одержувачів числяться такі країни як Україна, Молдова і Грузія, допомога також буде надана білоруської опозиції для боротьби з режимом самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка.

Зокрема, Київ отримає $ 255 млн. Наступний фінансовий рік в США розпочинається 1 жовтня 2021.

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