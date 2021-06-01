Курс валют НБУ на 1 червня 2021 в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 1 червня 2021 року.

НБУ встановив курс долара на рівні 27,46 грн/1$, у понеділок американська валюта коштувала 27,50 грн/1$.

А ось європейська валюта трохи зросла і наразі становить 33,51 грн/1€, днем ​​раніше євро було 33,38 грн/1€.

Трохи послабився польський злотий та російський рубль.

Курс валют в Україні від НБУ на 1.06:

$1 – 27,4674 грн;

€1 – 33,5116 грн;

€1 – 33,5116 грн; 1 польський злотий – 7,3664 грн;

10 російських рублів – 3,7355 грн.

Прогноз долара в Україні на наступних п’ять років

Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, у 2021 році курс долара в Україні коливатиметься в межах 27,98 грн за $1. Водночас протягом двох наступних років валюта в Україні здешевшає.

Так, у 2022-му долар може коштувати 27,61 грн, а у 2023-му – 27,59 грн. Стабільною в ціні американська валюта залишатиметься з 2024 до 2026 року.