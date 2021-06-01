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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Марія Степанюк |

Долар здешевшав, євро здорожчав: курс валют в Україні на 1 червня

курс валют

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 1 червня 2021 року.

НБУ встановив курс долара на рівні 27,46 грн/1$, у понеділок американська валюта коштувала 27,50 грн/1$.

А ось європейська валюта трохи зросла і наразі становить 33,51 грн/1€, днем ​​раніше євро було 33,38 грн/1€.

Трохи послабився польський злотий та російський рубль.

Курс валют в Україні від НБУ на 1.06:

  • $1 – 27,4674 грн;
    €1 – 33,5116 грн;
  • 1 польський злотий – 7,3664 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7355 грн.

Курс валют НБУ на 1 червня 2021 в Україні

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Прогноз долара в Україні на наступних п’ять років

Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, у 2021 році курс долара в Україні коливатиметься в межах 27,98 грн за $1. Водночас протягом двох наступних років валюта в Україні здешевшає.

Так, у 2022-му долар може коштувати 27,61 грн, а у 2023-му – 27,59 грн. Стабільною в ціні американська валюта залишатиметься з 2024 до 2026 року.

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