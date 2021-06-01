Від 7,80 і аж до 13,50 грн за кубометр: скільки коштуватиме газ у червні

Майже усі газопостачальні компанії вже опублікували свіжі цінники на блакитне паливо: місячну пропозицію – на червень, а також – річну базову. Її компанії можуть переглядати лише у бік зменшення.

За даними інформаційно-консультаційного центру ГазПравда, станом на ранок 28 травня кілька постачальників саме так і зробили – дещо знизили базову річну ціну.

Однак на ціновий рейтинг це майже не вплинуло: річні пропозиції, як і в травні, коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

Загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр. А найпоширеніший річний цінник на газ у червні – 7,98-7,99 грн за кубометр.

Найнижчі варіанти запропонували Агросинтез Трейдинг з ціною 7,80 грн за кубометр, Евода Трейд КП Луцькводоканал з ціною 7,88 грн за кубометр.

Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут із ціною 7,89 грн за кубометр, а також ГК Нафтогаз України з ціною 7,96 грн за кубометр.

Ще понад 20 постачальників продаватимуть клієнтам з річними тарифними планами кубометр палива за ціною від 9,20 грн і до 13,50 грн.

Тим часом місячні ціни, які компанії пропонують на червень, коливаються від 7,80 і до 12 грн за кубометр.

Проте з травня 2021 року до квітня 2022 року в Україні як базова діє саме річна ціна. Саме на неї автоматично перевели споживачів. Водночас за бажанням люди можуть обрати й інші тарифні плани: місячні чи сезонні.

Чому газ не дешевшає?

Торік через сезонність та спровоковану пандемією економічну кризу природний газ улітку рекордно подешевшав: оптові ціни сягали 2,78 грн за кубометр.

Однак цьогоріч тенденція протилежна: через прохолодну весну, низькі запаси в сховищах і відновлення економіки паливо в Європі дорожчає.

– Останнім часом природний газ на європейських хабах, та зокрема на нідерландській біржі TTF, на яку орієнтуються українські імпортери, трейдери та постачальники в Україні, подорожчав майже до 13 грн за 1 кубометр із ПДВ, що є найвищим показником за останні 2,5 роки, – зазначає головний виконавчий директор провайдера енергії ETG.UA Володимир Шведкий.

Додатковий фактор – небажання Газпрому збільшувати постачаня до ЄС. Таким чином росіяни підтримують вигідні для себе високі ціни на європейському ринку.

– Очікуваного сезонного зниження цін на газ не відбулося. Навпаки, через рекордно низьку пропозицію, спровоковану Газпромом, який не поспішає продавати свій газ, ціни на європейських газових хабах досить високі, – додає координаторка житлово-комунальних і енергетичних програм Громадянської мережі Опора Тетяна Бойко.

Як Газпром грає на підвищення ціни

У подорожчанні газу в Європі експерти недаремно бачать гру саме Газпрому. Адже російський монополіст не прийшов на аукціон Оператора ГТС України в квітні та травні й не замовив потужності з прокачування ресурсу в бік ЄС у травні та червні відповідно.

– Це викликало стрибок цін на європейських хабах попри міжсезоння, тому що утворився дефіцит пропозиції на тлі вичерпаних газових сховищ у Європі через холодну зиму. Як наслідок, з березня по травень ми спостерігаємо зростання цін на газ в ЄС на 30%, – пояснює Шведкий.

Шведкий додає, що наразі розпочався традиційний сезон закачування газу в ПСГ для забезпечення опалювального сезону 21/22 років, що спровокувало додатковий попит на ресурс в ЄС.

За його словами, на Україну такі тенденції просто не можуть не вплинути.

Вартість газу в Україні для кінцевих споживачів обчислюється за формулою імпортний паритет плюс, де імпортний паритет – вартість закупівлі в ЄС, плюс – це витрати та маржа постачальників.

Проте газ внутрішнього видобутку дозволяє дещо нівелювати зростання на зовнішніх ринках.

– ETG.UA у квітні придбав природний газ Укргазвидобування у НАК Нафтогаз. І всупереч нинішньому зростанню європейських котирувань, ми знизили річну фіксовану ціну для наших побутових споживачів з 9,49 грн за 1 куб м у травні до 8,94 грн у червні. Як бачимо, ця пропозиція суттєво дешевша за ринкову ціну та дає перевагу споживачам, – констатує Володимир Шведкий.

Не ціною єдиною

Річна фіксована ціна, яка діє з травня 2021 року до квітня 2022 року, дає споживачам страховку від усіх можливих сезонних коливань і дозволяє спрогнозувати свої витрати на паливо протягом року.

Утім, це далеко не єдина пропозиція на ринку для побутових споживачів. Газопостачальні компанії поступово рухаються в бік розвитку сервісів і вже готують різноманітні тарифні плани – щоб задовольнити клієнтів насамперед їхньою зручністю.

– Як клієнт я б дивився на якість послуг, що надаються компанією. Це – хороший мобільний додаток, швидкість та зручність оплати, можливість користуватися ApplePay чи GooglePay, наявність зведених графіків споживання, які формуються на основі історичних даних клієнта та дозволяють йому аналізувати, прогнозувати обсяги закупівель газу на майбутнє тощо. Я б радив дивитися на ці фактори, – каже співзасновник онлайн-сервісу з купівлі газу й електроенергії MEGAWATT Костянтин Башкаленко.

Тож якщо з тих чи тих причин людині не сподобається річний тарифний план – вона зможете змінити його на будь-який інший: місячний, сезонний чи також річний, але вже з іншими умовами.

Достатньо буде просто повідомити про це свого постачальника. Або ж – перейти до іншого. Можливість легкої зміни постачальника без втрат пільг і субсидій – залишається.

Це, як сподіваються фахівці, спонукатиме постачальників пропонувати якомога більше цікавих альтернативних продуктів.

– Ми готові надавати декілька продуктів. Це нормальна європейська практика, коли надаєш клієнту річний, квартальний, місячний, даєш йому вибір: який продукт йому цікавий, – додає Башкаленко.

Утім, якщо споживач не хоче ризикувати, а прагне стабільної ціни на рік уперед – він може залишитися на базовому річному тарифному плані.