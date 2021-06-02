Продавати авто або платити: Железняк про новий податок для власників машин

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради проект закону про внесення змін до системи оподаткування.

Згідно з новим документом, автолюбителі будуть щорічно обкладатися податком в розмірі близько 26 тис. грн, якщо вартість їх машини перевищує $40 тис., розповів народний депутат від партії Голос Ярослав Железняк в кулуарах парламенту.

Нардеп нагадав, що раніше цей податок сплачували лише ті автовласники, чиї машини коштували $70 тис. і більше.

– Я вважаю це несправедливо. Люди, купуючи машину, розраховували свій сімейний бюджет і не планували сплачувати додаткові податки. У громадян може виникнути питання, чому не закривши податкові та митні діри, держава хоче обкласти додатковими податками населення, – наголосив Железняк.

Він також зазначив, що вважає норму закону ретроспективною та проситиме колег не голосувати за неї.

За його словами, українців, які не купували автомобілі люксових марок, ставлять перед вибором: або продавати свій транспортний засіб, або шукати додаткові кошти для сплати податків.

Податок на Google

Раніше уряд вніс в Раду законопроект, згідно з яким міжнародні IT-компанії зобов’язані будуть сплачувати податок до бюджету України.

За планами Кабміну, такі компанії як Facebook, Apple, Microsoft та Netflix будуть щорічно поповнювати бюджет країни на 3 млрд грн.

Законопроект може бути винесено на розгляд депутатів уже найближчим часом.