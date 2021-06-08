Україна може отримати від ЄС €600 млн допомоги, але є умови

Надання Україні допомоги від Європейського Союзу у розмірі €600 млн залежить передусім від реформування системи правосуддя.

Про це повідомила глава групи підтримки України у Єврокомісії Катаріна Матернова, зазначивши, що йдеться про реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя.

Також вона додала, що до головних вимог варто зарахувати і виконання Україною усіх вимог МВФ, які стосуються збереження незалежності НАБУ.

– Ми за замовчуванням підтримуємо умови вашої угоди з МВФ, бо збереження співпраці з НАБУ – це базова вимога. Ми не можемо навіть розпочати оцінювати прогрес, якщо немає співпраці з МВФ, – пояснила Катаріна Матернова.

Тому поки що вона не може прогнозувати, коли Україна може отримати допомогу.

Допомога Україні

У лютому цього року стало відомо, що Україна може розраховувати на другий транш фінансової допомоги від ЄС у розмірі €600 млн.

Але для цього потрібно виконати вісім обіцяних структурних заходів і дійти спільної згоди з МВФ щодо програми Stand-by.