Курс валют НБУ на 8 червня 2021 в Україні

Курс долара станом на 8 червня здешевшав. А от євро на початку тижня дещо зріс у ціні.

Так, ціна за $1 сьогодні становить 27,19 грн, що на 10 копійок менше, ніж було у понеділок 7 червня.

Євро здорожчав лише на 1 копійку – з 33,06 грн/1€ до 33,07 грн/1€. Водночас вартість російського рубля і польського злотого залишилася на тому самому рівні, що і була 7 червня.

Курс валют в Україні від НБУ на 08.06:

$1 – 27,19 грн;

€1 – 33,07 грн;

1 польський злотий – 7,40 грн;

10 російських рублів – 3,73 грн.

Прогноз курсу долара на червень

Попри те, що наприкінці травня в Україні були помітні валютні коливання, економіст Олександр Хмелевський прогнозує: курс гривні у червні буде стабільним.

Також експерт додає, що валютні резерви Нацбанку залишаються на високому рівні (близько $28 млрд). Але водночас відбувається відтік інвестицій та зростає дефіцит зовнішньої торгівлі.

Яким буде курс долара в Україні у червні – читайте у нашому матеріалі.