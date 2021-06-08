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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Софія Зінов'єва |

Рекордний аукціон ОВДП: Мінфіну вдалося залучити до бюджету понад 19 млрд грн

Курс долара, гривня долар

Міністерство фінансів України провело рекордний аукціон ОВДП та залучило до державного бюджету понад 19 млрд грн.

На сьогоднішніх аукціонах  з продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін запропонував інвесторам шість різних випусків цінних паперів у гривні та один – у доларах.

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Строки обігу запропонованих облігацій становлять шість місяців, один рік, півтора роки, два роки, три роки та п’ять років у гривні та один рік у американських доларах.

Дохідність облігацій на шість місяців склала 8,99%, однорічних – 11,19%, півторарічних – 11,30%, дворічних – 12,05%, а трирічних 12,30%. 

Також цього року Міністерство фінансів вперше випустило довгостроковий інструмент, попит на нього перевищив пропозицію у понад два рази, а  середньозважена дохідність паперу становить 12,52%. Інструмент розрахований на п’ять років.

Мінфіну вдалося залучити до бюджету понад 19 млрд грн на аукціоні ОВДП

Дев’ять пріоритетів розвитку

На початку червня Кабмін ухвалив бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, у якій зазначено основні цілі державної політики на цей період.

Серед них посилення обороноздатності і безпеки держави та розвиток агропромислового комплексу, з іншими пріоритетами можна ознайомитись в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Мінфін

Фото: Depositphotos

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