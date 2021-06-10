Уряд України завершив виплати компенсацій у вигляді 8 тис. грн для ФОПів та найманих працівників, які постраждали внаслідок коронавірусної кризи.

Усього було успішно подано 337 тис. 946 заявок та витрачено понад 2,7 млрд грн на виплати.

Про це повідомили у прес-службі порталу Дія.

Реєстрація ФОП у Дії

Окрім отримання виплат, у застосунку Дія можна навіть з нуля зареєструвати власний ФОП і зробити це навіть простіше ніж традиційним шляхом.

Це оновлення з’явилося в середині травня, а Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що ця послуга істотно спростить процес розгляду заявок на реєстрацію.

Окрім цього оновлення дає змогу: створювати електронний підпис, для отримання державних послуг онлайн, а також змінювати місце реєстрації.

Які ще функції запустили у оновленому додатку Дія, читайте на Фактах ICTV.