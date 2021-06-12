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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Дмитро Кудрявцев |

Таран розповів на що Україна витратить $150 млн допомоги від США

Андрей Таран

Київ направить $150 млн, які були виділені Пентагоном на підтримку Збройних сил України, на засоби зв’язку і радіолокації боротьби.

Крім того, частину грошей витратять на підвищення боєздатності армії та її сумісності з НАТО, розповів міністр оборони України Андрій Таран.

– Мова йде про закупівлі протиартилерійських радарів, засобів для боротьби з безпілотниками, захищеного зв’язку, а також обладнання для підвищення безпеки частин ВПС, – сказав очільник оборонного відомства.

За його словами, заходи щодо реалізації Україною оборонної реформи тривають. Крім того, посилюється цивільний контроль над ЗСУ.

Таран нагадав, що 14 червня в Брюсселі відбудеться саміт лідерів держав-членів НАТО, на порядку денному якого значиться безліч питань, пов’язаних з Україною.

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Випробування великокаліберної зброї

Напередодні міністр оборони України повідомив про успішні випробування великокаліберних кулеметів і новітніх гвинтівок вітчизняного виробництва.

Таран наголосив, що представлені зразки озброєння здатні вражати бронетехніку, а тому дуже затребувані в ЗСУ.

За його словами, як тільки всі випробування будуть завершені, Міноборони відразу ж внесе кулемети і гвинтівки в оборонне замовлення.

Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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