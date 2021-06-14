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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Тетяна Забожко |

Нові розрахунки: скільки коштуватиме бензин і дизель в Україні

ціни на бензин

Мінекономіки оприлюднило нову середню вартість літру дизпалива та бензинів.

У середньому 1 л дизельного палива (ULSD 10 ppm) коштуватиме 22,09 грн, а 1 л бензинів автомобільних (GASOLINE 10 ppm) – 25,82 грн.

Таку суму оголосили на підставі розрахунків акціонерного товариства НАК Нафтогаз України.

На початок червня середня ціна дизельного палива становила 20,91 грн, бензину – 24,92 за 1 л.

За цей час середня вартість дизпалива зросла на 1,18 грн/л, бензину – на 0,9 грн/л.

З урахуванням фіксованих торговельних націнок максимальна ціна дизпалива на АЗС має становити 29,09 грн/л, а непреміального бензину – 30,82 грн/л.

Регулювання цін на бензин і дизельне паливо

14 травня Кабмін запровадив тимчасове державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо на період дії карантину.

Йдеться про граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива – не вище 7 грн/л і бензину – не вище 5 грн/л.

Запровадили граничні торговельні надбавки на паливо через необґрунтоване зростання цін на нього у роздрібних мережах.

Джерело: Мінекономрозвитку

Фото: Depositphotos

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