Одеський порт встановлює ринкові тарифи на буксирування

Після призначення міністром інфраструктури Олександра Кубракова істотно змінилася тарифна політика в ДП Одеський морський торговельний порт, завдяки чому одеський портовий флот почав складати конкуренцію приватним буксирним компаніям.

Про це у своєму блозі пише економічний експерт Юрій Гаврилечко.

Він зазначив, що 14 червня було знижено тарифи портового флоту на буксирні послуги. У попередні роки тарифи були завищені, що призвело до відтоку клієнтів та їхнього переорієнтування на приватні буксирні компанії.

Тепер тарифи приведені до ринкових цін і складають $0,05 за 1 куб.м/операції для суден довжиною вище 140 м, а для суден довжиною до 140 м тариф залишається в розмірі – $0,099 за 1 куб.м / операція.

Завдяки цьому можна буде додатково залучити в обробку портового флоту підприємства судна довжиною понад 140 метрів, які раніше обслуговувалися приватними буксирними компаніями.

В результаті буде досягнуто кількох цілей: відновлення справедливої конкуренції, підвищення доходів Портового флоту, і, як результат – стабілізація роботи підприємства та збереження колективу.

Юрій Гарилечко пише, що подібні дії керівництво порту викликали обурення приватників, які звикли годуватися з перевезень під час відсутності конкуренції. На тлі наддорогих державних послуг це було абсолютно нескладно робити.

Однак, побачивши новий прайс-лист держпорту, приватні компанії стали грати на пониження, щоб зберегти частку ринку – та так, що впали нижче собівартості.

– І тепер, як то кажуть, м’яч уже на боці державної компанії, яка, за підтримки з боку міністерства, цілком може зіграти в гру на пониження. Втім, така гра довго тривати не може для всіх учасників процесу, але у держави – засіки явно глибші, ніж у приватників. Так і в боротьбі на виліт, в результаті, вони ризикують більше. А тому, швидше за все, незабаром будуть змушені піти на компроміс, – зазначає Юрій Гаврилечко.

На його думку, складається ненормальна ситуація, коли через власницькі інтереси окремих чиновників державна компанія змушена виставляти вищі тарифи, ніж приватні конкуренти.

– І це при тому, що ці самі приватники можуть перекрити більшу частину ринку. Так що… рухаємося в правильному напрямку. У свою чергу, чесна конкуренція – тільки в плюс споживачеві, нехай собі демпінгують на здоров’я, головне, щоб не загралися до того, що послуги надавати не буде кому, – резюмував експерт.

Своєю чергою, директор порту Олександр Гармаш зазначає, що рішення щодо зниження тарифів на буксирні перевезення – це не демпінг або заниження вартості послуг нижче собівартості.

Ці тарифи є справді ринковими, без встановлення захмарної рентабельності, яка була нарахована за час попереднього керівництва, що й призвело до втрати ряду агентів Портовим флотом підприємства, – зазначається у заяві Одеського морського торгового порту.

Олександр Кубраков новий міністр інфраструктури

Верховна Рада на засіданні 20 травня проголосувала за призначення Олександра Кубракова новим міністром інфраструктури.

Його кандидатуру підтримали 284 народних депутати.

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