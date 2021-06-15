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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Дмитро Кудрявцев |

Після рішення Кабміну: дизпаливо та бензин в Україні різко додали у вартості

Після рішення Кабміну: дизпаливо та бензин в Україні різко додали у вартості

В Україні різко збільшилися роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо.

Причиною цього стало рішення Кабінету міністрів щодо підвищення максимальної торговельної націнки на нафтопродукти.

Зокрема, середня роздрібна ціна на бензин марки АІ-92 зросла на 15 копійок і становить 28,36 гривень за літр.

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95 бензин подорожчав на 31 копійку, і його середня ціна склала 29,29 грн /л. Дизпаливо додало в ціні 37 копійок і його вартість досягла позначки 27,71 грн /л.

При цьому автомобільний газ подешевшав на 5 копійок, а його середня ціна склала 15,61 грн /л.

Рішення Кабміну про підвищення торговельної націнки

Напередодні Мінекономіки оприлюднило нову середню вартість бензину з урахуванням максимальної націнки.

Зокрема, за прогнозами відомства, 1 л дизельного палива повинен коштувати 22,09 грн, а середня ціна за літр автомобільних бензинів – 25,82 грн.

Прогноз ґрунтується на підставі розрахунків акціонерного товариства НАК Нафтогаз України.

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